Ministro dos Direitos Humanos buscará vaga para o Brasil em conselho da ONU

Silvio Almeida (foto) estará acompanhado da secretária nacional LGBTQIA+, Symmy Larrat (foto: Gabriela Biló/Folhapress)

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, discursará no Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra (Suíça), nesta segunda-feira (27), com a missão de reconquistar uma cadeira para o Brasil no órgão para o mandato de 2024 a 2026.





O ministro deverá reforçar a mensagem do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que o Brasil é novamente um parceiro confiável no cenário internacional, após ter se afastado da pauta de direitos humanos no governo de Jair Bolsonaro (PL).



Almeida estará acompanhado da secretária nacional LGBTQIA+, Symmy Larrat, que será a primeira trans do Brasil a discursar na ONU. O ministro terá uma agenda com representantes desta comunidade e proporá alianças contra o discurso do ódio.