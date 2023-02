Um sismo de magnitude 6,2 sacudiu a ilha de Nova Bretanha, em Papua Nova Guiné, país insular da Comunidade Britânica, na manhã de domingo (noite de sábado, 25, no Brasil), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que não detectou indícios de tsunami.



Segundo o USGS, o terremoto foi registrado a 38 km de profundidade da superfície terrestre neste arquipélago da Oceania, segundo o USGS.



O sismo foi sentido no resort Walindi Plantation, perto da cidade de Kimbe, a cerca de 80 km do epicentro do tremor, mas foi descrito por uma funcionária do local como "não muito importante".



"Quase ninguém reagiu. Houve um momento de surpresa, mas não causou danos", disse à AFP Vanessa Hughes, funcionária do resort.