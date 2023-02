Jordânia sediará reunião entre palestinos e israelenses por escalada de violência

Delegações de Israel e da Autoridade Palestina, entre outros, se reunirão neste domingo (26), na Jordânia, para tentar restabelecer a calma nos territórios palestinos após vários dias de violência com dezenas de mortos, segundo um responsável do governo jordaniano.



A reunião "política" e "de segurança" acontecerá no balneário de Aqaba, no Mar Vermelho, na presença de representantes de Estados Unidos e Egito, vinculados, assim como a Jordânia, por um tratado de paz com Israel, declarou o responsável jordaniano à AFP, que pediu anonimato.



As conversas têm como objetivo "reforçar a confiança" entre Israel e os palestinos e obter medidas de apaziguamento, segundo a mesma fonte.



"Esta reunião chega em um momento bastante crítico e é um passo necessário da Jordânia para a tentativa de se estabelecer um acordo entre Israel e os palestinos para pôr fim à escalada de violência", acrescentou.



As conversas são "parte dos esforços intensificados da Jordânia, em coordenação com a Autoridade Palestina e outras partes, para pôr fim às medidas unilaterais [de Israel] e à deterioração da segurança, que poderia alimentar mais violência", acrescentou a fonte governamental.



Na quarta-feira, as forças israelenses mataram 11 palestinos, entre eles um adolescente de 16 anos, segundo o Ministério da Saúde palestino, e feriram a bala mais de 80 pessoas em uma operação em Nablus (norte). Trata-se do balanço mais mortífero desde 2005.



Desde o início do ano, o conflito já provocou a morte de 61 palestinos (tanto membros de grupos armados como civis, inclusive menores), dez israelenses (um policial e nove civis, dos quais três eram menores) e uma cidadã ucraniana, segundo um balanço da AFP feito com base em fontes oficiais israelenses e palestinas.



A operação militar de quarta-feira, a última de uma série de intervenções violentas de Israel na Cisjordânia, aconteceu dois meses depois da investidura de um novo governo em Israel, um dos mais à direita na história do país, no qual há ampla participação de defensores da política de linha dura com os palestinos.



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajou para Amã em janeiro para um encontro pouco habitual com o rei Abdullah II, que insistiu na "necessidade de manter a calma e interromper a violência", segundo o palácio real.