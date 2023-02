Em Berlim, manifestantes pedem diálogo com a Rússia ao invés de armar a Ucrânia

Cerca de 10.000 pessoas, segundo a polícia, se manifestaram neste sábado (25), no centro de Berlim, a capital da Alemanha, para reivindicar negociações com Moscou ao invés do envio de armamento à Ucrânia.



Organizada pela política de extrema esquerda e integrante do Parlamento alemão Sahra Wagenknecht e pela jornalista e ativista feminista Alice Schwarzer, a manifestação, que tinha como slogan "Levantem-se pela Paz", era bastante polêmica, especialmente porque vários representantes da extrema direita também anunciaram sua participação.



Diante do Portão de Brandeburgo, as organizadoras tomaram a palavra para reivindicar "diplomacia ao invés de fornecimento de armas".



No dia 10 de fevereiro, Wagenknecht e Schwarzer lançaram um abaixo-assinado na internet chamado "Manifesto pela Paz", que já reuniu mais de 645.000 assinaturas.



Segundo um porta-voz da polícia de Berlim, foram anunciadas outras manifestações com o mesmo objetivo, assim como contramanifestações. Devido à possibilidade de enfrentamentos, as forças de segurança mobilizaram 1.400 agentes.



Na sexta-feira, outras manifestações reuniram bastante gente na Alemanha por ocasião do primeiro aniversário da invasão russa da Ucrânia.