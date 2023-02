Preços do petróleo sobem em meio a preocupação com produção russa

Os preços do petróleo continuaram subindo nesta sexta-feira, impulsionados por temores envolvendo a oferta russa, no momento do primeiro aniversário da invasão à Ucrânia.



O barril do Brent para abril teve alta de 1,15%, a 83,16 dólares, e o do WTI para o mesmo mês avançou 1,23%, a 76,32 dólares.



"Estamos um pouco preocupados com o que acontece na Rússia e com sua política de produção", disse John Kilduff, da Again Capital. "O primeiro aniversário da guerra na Ucrânia nos lembra dos riscos de interrupção no fornecimento."



"Os portos ocidentais de Primorsk, Ust-Luga e Novorossiysk exportam cerca de 2,5 milhões de barris por dia de petróleo bruto", destacaram analistas do CBA. Uma redução de 25% implicaria "uma redução nas exportações de 625 mil barris por dia, ou 0,6% da oferta mundial de petróleo".



Para John Kilduff, menos do que uma redução voluntária, a produção russa poderia ser prejudicada "por dificuldades em manter o sistema de produção, principalmente com a falta de peças de reposição". Essas reduções são "a resposta da Rússia às sanções ocidentais", apontaram os analistas do CBA.