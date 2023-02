Blinken se reunirá com pares da Índia, Japão e Austrália após tensões com China

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, se reunirá na próxima semana com seus homólogos da Índia, Japão e Austrália, logo após uma intensificação das tensões com a China, adiantou um alto funcionário nesta sexta-feira (24).



Blinken terá conversas com o chamado "Quad" em 3 de março à margem de uma reunião do G20 em Nova Deli, indicou Donald Lu, o principal representante do Departamento de Estado no sul da Ásia.



Os quatro chefes diplomáticos realizarão uma discussão pública de uma hora como parte do Diálogo Raisina, uma importante conferência indiana sobre geopolítica, explicou.



O "Quad" foi um conceito desenvolvido pelo falecido primeiro-ministro japonês Shinzo Abe enquanto buscava unidade entre as quatro democracias, que experimentaram atrito com uma China em ascensão, que repetidamente condenou o agrupamento como um movimento criado para cercá-la geopoliticamente.



A reunião ocorre semanas depois de Blinken cancelar uma viagem a Pequim como consequência de um suposto balão espião chinês que sobrevoou os Estados Unidos e foi abatido pelos militares americanos. Para Washington, tratava-se de um aparato de espionagem, mas a China alega que tinha fins meteorológicos.