Rússia 'valoriza' esforços da China, mas quer reconhecimento de anexações na Ucrânia

A Rússia disse, nesta sexta-feira (24), que "valoriza" os esforços da China para pôr fim ao conflito na Ucrânia, mas insistiu na necessidade de que se reconheça o seu controle sobre as quatro províncias ucranianas anexadas.



"Compartilhamos as considerações de Pequim", declarou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, em um comunicado. Contudo, ressaltou que Kiev deve "reconhecer as novas realidades territoriais".



A China apresentou uma proposta de 12 pontos para uma "solução política" para o conflito na qual insiste no diálogo, adverte contra o uso de armas nucleares e pede que os civis não sejam atacados.



A proposta de Pequim também inclui o respeito pela "integridade territorial" da Ucrânia.



Em setembro de 2022, a Rússia anunciou a anexação das 'oblasts' (províncias) ucranianas de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, situadas no leste e no sul do país.