Primeiros 2.000 detidos são transferidos para 'mega prisão' em El Salvador

Os primeiros 2.000 integrantes de gangues foram transferidos nesta sexta-feira (24) para uma mega penitenciária, "a maior das Américas", projetada para abrigar 40.000 criminosos, anunciou o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que declarou "guerra" contra esses grupos.



"Hoje de madrugada, em uma única operação, transferimos os primeiros 2.000 membros de gangues para o Centro de Confinamento do Terrorismo (CECOT)", disse o presidente Bukele em sua conta no Twitter, referindo-se à mega prisão.



A penitenciária gigantesca, equipada com vigilância de alta tecnologia, foi inaugurada no início de fevereiro pelo próprio Bukele.



Construído em um vale rural na periferia da cidade de Tecoluca, cerca de 74 km a sudeste da capital San Salvador, o centro de detenção se destaca por seus rigorosos controles de entrada.



Centenas de policiais, agentes de segurança e militares participaram da operação de transferência. Já no gigantesco presídio, os detidos, pertencentes principalmente às gangues Mara Salvatrucha (MS-13) e Barrio 18, foram entrando nas celas em grupos.



A prisão foi construída para abrigar parte dos pouco mais de 64.000 membros de gangues detidos até agora no regime de exceção decretado pelo Congresso a pedido de Bukele, em resposta a uma escalada de violência que resultou na morte de 87 pessoas entre 25 e 27 de março de 2022.



Para construir o presídio, o Estado comprou 166 hectares, 23 dos quais abrigam oito pavilhões localizados em um perímetro cercado por um muro de concreto de 11 metros de altura e 2,1 quilômetros de comprimento, protegido por arame farpado eletrificado.