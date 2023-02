EUA diz que Rússia poderia fornecer caças ao Irã

A Rússia está considerando enviar caças ao Irã como parte de uma crescente cooperação militar entre os dois países à medida que Teerã fornece cada vez mais armas a Moscou para apoiar sua ofensiva na Ucrânia, informou a Casa Branca nesta sexta-feira (24).



"Acreditamos que a Rússia poderia fornecer ao Irã uma cooperação de defesa sem precedentes, com mísseis, eletrônicos e defesa aérea; acreditamos que a Rússia poderia enviar caças ao Irã", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, à imprensa.



Para ele, o Irã, fortemente isolado pelas sanções ocidentais para tentar conter seu controverso programa nuclear, pretende fortalecer suas forças armadas com a ajuda da Rússia em troca do envio de armas, utilizadas pelas tropas invasoras em solo ucraniano.



"O Irã também está tentando comprar mais equipamentos militares da Rússia, incluindo helicópteros de ataque, radares e aeronaves de treinamento de combate. No total, o país quer bilhões de dólares" nestes dispositivos, considerou Kirby.



"Estávamos preocupados que isso fosse comum aos dois lados, e o fato é que essa preocupação está se tornando realidade", disse ele.



O porta-voz ainda afirmou que o Irã já enviou centenas de drones, munições e tanques à Rússia.