Inflação volta a subir nos EUA: 5,4% em janeiro, segundo o índice PCE

A inflação voltou a subir em janeiro nos Estados Unidos, chegando a 5,4% em 12 meses frente a 5,3% do ano móvel encerrado no mês anterior, segundo o índice PCE publicado nesta sexta-feira(24) pelo Departamento de Comércio. A estimativa era de que a taxa seria de 5%, mas foi revisada para cima.



Segundo este índice, preferido pelo Federal Reserve (Fed, Banco Central americano), em um mês, os preços aumentaram 0,6%, acima das expectativas dos analistas. É o maior aumento desde meados de 2022.



Os preços dos bens e serviços aumentaram em comparação com o mesmo período de um ano atrás. Excluindo os segmentos voláteis de alimentos e energia, o índice de preços do PCE subiu 0,6% em comparação com o mês anterior.



O Fed se baseia no índice de preços PCE, que reflete o gasto real dos consumidores, incluindo alterações de itens mais baratos, diferentemente do índice de preços ao consumidor amplo.



Além disso, as rendas dos lares aumentaram 2%, a maior alta nos últimos meses, e os gastos do consumidor seguiram a mesma tendência, registrando uma alta de 1,8%.



A renda pessoal também aumentou de dezembro a janeiro, "refletindo as remunerações e salários tanto no mercado de bens quanto no de serviços", disse o Departamento de Comércio.



Houve uma "retrocesso em relação ao mês passado" no indicador de inflação, disse Rubeela Farooqi, do consultoria High Frequency Economics.



Isso ocorreu apesar dos esforços agressivos do Fed em aumentar as taxas de juros e esfriar a maior economia do mundo, com o objetivo de controlar a crescente inflação.



Enquanto alguns setores como habitação entraram em colapso, outros permaneceram estagnados, o que pode apontar para mais aumentos nas taxas de juros por parte do Fed.