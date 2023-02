Polônia e EUA estudam fabricação conjunta de munição para Ucrânia

A Polônia e os Estados Unidos estudam a fabricação conjunta de munições para abastecer a Ucrânia na guerra contra a Rússia, anunciou nesta sexta-feira (24) o presidente polonês, Andrzej Duda, após encontro com seu homólogo americano, Joe Biden.



"Posso dizer que conversei com o presidente Biden sobre a possibilidade de iniciarmos uma fabricação militar conjunta, por exemplo, de munições. Essas conversas vão prosseguir", contou.



"Posso dizer que as negociações foram abertas sobre isso no mais alto nível entre os presidentes", acrescentou, explicando que discutiu a questão durante sua visita a Varsóvia nesta semana.



O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, disse na terça-feira (21) que os países da UE vão recorrer às suas reservas de armas para acelerar a ajuda militar à Ucrânia.



No entanto, estes estoques ocidentais estão se esgotando após um ano do confronto.



Muitos países têm fornecido obuses de 155 milímetros ao exército ucraniano.



De acordo com uma fonte militar francesa, as tropas da Ucrânia utilizaram 6 mil obuses diariamente em junho. Este número chegou a quase 50 mil para a Rússia.