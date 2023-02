O ex-presidente e número dois do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitri Medvedev, afirmou que o país está disposto a seguir "ate as fronteiras da Polônia" para assegurar a vitória na ofensiva contra a Ucrânia, que completa um ano nesta sexta-feira (24).



"Conquistaremos a vitória", escreveu Medvedev no Telegram. O objetivo "é provocar o maior recuo possível das fronteiras das ameaças contra nosso país, mesmo que sejam as fronteiras da Polônia", disse.