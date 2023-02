EUA: cães com cabeça do lado de fora da janela de carro pode ser ato ilegal

Políticos dos EUA podem aprovar lei que proíbe animais de andarem com a cabeça para fora de carro em movimento (foto: RAWPIXEL)

Na Flórida, nos Estados Unidos, os políticos podem aprovar uma lei que vai proibir que cachorros andem com a cabeça para fora da janela de carros em movimento. A medida tem como objetivo garantir o bem-estar dos pets.Os tutores também não podem deixar os animais sentados nos colos enquanto o veículo estiver transitando.Especialistas apontam que, se um cachorro consegue colocar a cabeça do lado de fora da janela, ele poderia saltar para fora do carro. Além disso, poeira e outras coisas podem entrar nos olhos dos animais, e isso pode causar problemas de saúde.Um cadastro de pessoas que tenham mau-tratado animais será criado buscando proteger os pets.