Uma nave russa Soyuz decolou na madrugada desta sexta-feira (24, noite de quinta-feira em Brasília) do Cazaquistão para a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) para trazer de volta à Terra, em setembro, dois cosmonautas russos e um astronauta americano.



A nave, que substituirá outra que ficou danificada, decolou sem tripulantes a bordo do cosmódromo de Baikonur, segundo uma transmissão ao vivo da Nasa, a agência espacial dos EUA, que opera a ISS junto com a russa Roscosmos.