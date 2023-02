Alec Baldwin se declara inocente por homicídio involuntário no set de 'Rust'

O ator americano Alec Baldwin se declarou inocente, nesta quinta-feira (23), diante da acusação de homicídio involuntário pelo disparo no set de filmagens de "Rust" que levou à morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins em 2021.



Baldwin, de 64 anos, deveria comparecer nesta sexta a um tribunal para sua primeira audiência, mas registrou na véspera um recurso legal para evitá-lo, apresentando em vez disso sua declaração de inocência por escrito.



A estrela de Hollywood enfrenta o processo judicial pela tragédia ocorrida durante as gravações desse faroeste que protagonizava e coproduzia.



Baldwin segurava um revólver Colt .45 em um ensaio da produção, em outubro de 2021, quando a arma foi acionada, ferindo Hutchins, que morreu pouco depois, e o diretor Joel Souza.



O ator garante que não apertou o gatilho e que o assistente de direção disse a ele que a arma estava "fria" ao entregá-la, referindo-se ao jargão do audiovisual que significa que estaria segura, descarregada.



Ele foi acusado em janeiro deste ano pela justiça do Novo México, estado americano onde era rodado o filme. "Demos outro passo importante para garantir justiça a Halyna Hutchins", afirmou na época a promotora Mary Carmack-Altwies.



A responsável pelas armas de fogo da produção, Hannah Gutierrez-Reed, também foi acusada de homicídio involuntário.



Os pais e a irmã de Hutchins abriram uma ação civil contra Baldwin e os outros produtores de "Rust", que já haviam alcançado um acordo financeiro com o viúvo da vítima.