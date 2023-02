EUA irá impor novas sanções à Rússia por invasão da Ucrânia

Os Estados Unidos anunciarão novas sanções "de amplo alcance" contra a Rússia, um ano após o presidente russo, Vladimir Putin, ordenar a invasão da Ucrânia, informou a Casa Branca nesta quinta-feira (23).



"Os Estados Unidos implementarão sanções de amplo alcance contra setores-chave que geram receitas para Putin", declarou em coletiva de imprensa a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, na véspera do primeiro aniversário do início da guerra.



Nesta sexta-feira, a Ucrânia será o tema central de uma cúpula virtual dos países do G7 - Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos - com a participação do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.



"Os líderes abordarão como seguir apoiando a Ucrânia", disse Jean-Pierre, que não especificou, porém, se os demais integrantes do G7 se unirão às novas sanções.



Entre os alvos estariam os bancos e as entidades que ajudarem Moscou a evadir as sanções impostas depois da invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.



Os Estados Unidos miram nos bancos russos e na indústria de defesa, assim como "atores em países terceiros que tentam compensar e esquivar nossas sanções", explicou Jean-Pierre.



"Também anunciaremos uma nova ajuda econômica em energia e segurança para ajudar os ucranianos a seguirem tendo êxitos, proteger a população da agressão russa e permitir que o governo ucraniano proporcione serviços básicos como eletricidade e calefação", disse.