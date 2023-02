Confrontos na região somali da Somalilândia deixam ao menos 96 mortos

Pelo menos 96 pessoas morreram em 17 dias de confrontos na autoproclamada região independente da Somalilândia, cenário de confrontos entre milícias leais ao governo somali e forças separatistas, informou uma autoridade médica nesta quinta-feira (23).



"Temos 96 mortos e 560 feridos", disse à AFP por telefone Ahmed Mohamed Hasan, diretor do hospital da disputada cidade de Las Anod.



Garaad Jama Garaad Ali, um chefe tradicional, disse na quarta-feira em Las Anod que 150 pessoas morreram e há 500 feridas.



A Somalilândia, um antigo território britânico na região do Chifre da África, declarou independência da Somália em 1991, um ato não reconhecido pela comunidade internacional.



A região de 4,5 milhões de pessoas permaneceu pobre e isolada desde então, mas tinha uma estabilidade relativa quando a Somália foi devastada pela insurgência islâmica al-Shabab.



Os confrontos eclodiram em 6 de fevereiro entre as forças armadas da Somalilândia e as milícias leais ao governo central da Somália na cidade de Las Anod, que fica em um importante corredor comercial.



Em 10 de fevereiro, as autoridades declararam um cessar-fogo, mas as partes trocam acusações sobre violações da trégua.



A violência obrigou mais de 185.000 pessoas a fugir de suas casas na cidade de Las Anod, segundo o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) da ONU.



Os confrontos parecem ter recomeçado nesta quinta-feira, segundo testemunhas e chefes tradicionais.