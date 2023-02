Terremoto de magnitude 6,8 sacode leste do Tadjiquistão sem provocar danos

Um terremoto de magnitude 6,8 atingiu o leste do Tadjiquistão nesta quinta-feira (23), sem provocar danos ou vítimas, informaram as autoridades.



O movimento foi sentido às 05h37 de quinta no horário local (21h37 de quarta em Brasília) e seu epicentro tinha uma profundidade de cerca de 20,5 quilômetros, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).



O USGS já havia antecipado que "pouca ou nenhuma população" seria exposta a deslizamentos de terra por causa do terremoto e o comitê de emergência tadjique informou que não foram registrados danos ou vítimas.



O epicentro do terremoto foi localizado em Alto Badakhshan, uma província semiautônoma do leste que faz fronteira com o Afeganistão e a China.



Um tremor secundário de magnitude 5,0 foi sentido na região cerca de 20 minutos após o terremoto inicial, seguido por outro de 4,6.



O território escassamente povoado faz fronteira com a cordilheira Pamir.