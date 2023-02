Secretária americana do Tesouro afirma que sanções contra a Rússia têm 'efeito significativo'

As sanções contra a Rússia após a invasão da Ucrânia têm um "efeito negativo muito significativo" na economia do país, afirmou nesta quinta-feira a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen.



"Na minha opinião, nossas sanções tiveram até agora um efeito negativo muito significativo na Rússia. A Rússia tem agora um déficit orçamentário significativo", declarou Yellen antes de uma reunião de ministros das Finanças do G20 na Índia.



Yellen também afirmou que a economia mundial está "em uma situação melhor" que a projetada há alguns meses, após a pandemia de covid-19 e a invasão russa da Ucrânia.



"A economia mundial está em uma situação melhor do que muitos previram há alguns meses", destacou.



"No outono (hemisfério norte, primavera no Brasil), muitos estavam preocupados com uma forte desaceleração econômica em todo o mundo. Os desafios que enfrentamos são reais e o futuro sempre é incerto, mas as perspectivas melhoraram", completou.