As equipes de emergência nas Filipinas confirmaram as mortes de quatro pessoas que estavam a bordo de um pequeno avião que caiu no fim de semana na região central do país.



As vítimas, incluindo dois australianos, estavam a bordo do Cessna 340 que desapareceu na manhã de sábado pouco depois da decolagem do aeroporto internacional de Manila, na província central de Albay, a alguns quilômetros do vulcão Mayon.



Carlos Baldo, prefeito do município de Camalig, que inclui a área do acidente, afirmou que a equipe de resgate encontrou nesta quinta-feira os destroços da aeronave e confirmou que não havia sobreviventes.