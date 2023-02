A China expôs para o governo russo, nesta quarta-feira (22), suas ideias voltadas para uma "solução política" do conflito na Ucrânia - informou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, durante uma visita a Moscou do chefe de diplomacia chinesa, Wang Yi.



"Os interlocutores chineses compartilharam conosco suas reflexões sobre as causas profundas da crise ucraniana, assim como suas propostas para uma solução política", mas "não se abordou nenhum 'plano' [de paz] separado", disse a Chancelaria, em um comunicado.