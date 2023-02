Heineken afirma que espera deixar a Rússia em 2023

Heineken pretende retirar todos os seus produtos de comercialização da Rússia em 2023 (foto: Patrick HERTZOG / AFP)

A empresa Heineken anunciou que espera deixar a Rússia em 2023, depois de ser acusada por um site holandês de manter suas operações no país, apesar de ter anunciado a retirada no ano passado passado devido à invasão da Ucrânia.





A plataforma FollowTheMoney afirmou na terça-feira que a Heineken, segunda maior empresa do ramo de cervejas do mundo, com sede em Amsterdã, está "quebrando sua promessa" por seguir investindo na Rússia.A informação tem como base relatórios de atividade da filial russa do grupo."Estamos trabalhando duro para assegurar a transferência de nossa empresa na Rússia para um comprador confiável em circunstâncias muito difíceis", afirmou a Heineken em um comunicado. A nota acrescenta que o objetivo é completar a venda "no primeiro semestre de 2023".



O grupo anunciou em março de 2022 a saída da Rússia, após a invasão da Ucrânia, pouco depois de anunciar o fim das vendas e da produção de sua marca de cerveja Heineken, assim como a suspensão de novos investimentos e exportações ao país.



A Heineken interrompeu a produção da cerveja que tem seu nome na Rússia, mas lançou "ao menos 61 novos produtos no mercado russo no ano passado", segundo o site FollowTheMoney.