O Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia contraiu 2,1% em 2022, resistindo às sanções ocidentais mais do que o esperado após a ofensiva de Moscou na Ucrânia, segundo estatísticas oficiais publicadas nesta segunda-feira (20).



"O PIB caiu 2,1%" em 2022 em relação ao ano anterior, informou a agência de estatísticas (Rosstat) em comunicado.



O Ministério do Desenvolvimento Econômico havia dito em setembro que esperava uma contração do PIB de 2,9%, enquanto o Banco Central da Rússia previa uma contração de "cerca de -3%".