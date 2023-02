UE impõe sanções a autoridades birmanesas por repressão a protestos

A União Europeia (UE) adotou nesta segunda-feira (20) sanções contra um alto funcionário, militares e empresários de Mianmar, como resultado da contínua repressão aos opositores após o golpe de Estado perpetrado em 2021.



Entre os afetados pelo novo pacote de sanções estão o ministro da Energia, Myo Myint Oo; o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, general Maung Maung Aye; o chefe da Marinha, almirante Moe Aung, e os responsáveis pelas empresas fornecedoras de armas às Forças Armadas.



Funcionários da região de Yangon envolvidos nas execuções de quatro ativistas pró-democracia em julho de 2022 também foram incluídos.



Funcionários "no estado de Kachin, onde supervisionaram ataques aéreos, massacres, ataques, incêndios criminosos" também foram sancionados, anunciou a UE.



A UE já havia sancionado um total de 93 pessoas e 18 entidades pelo golpe e subsequente repressão em Mianmar.



Os militares birmaneses tomaram o poder em 1º de fevereiro de 2021, derrubaram o governo democraticamente eleito e destituíram do cargo o presidente Win Myint e a conselheira de Estado Aung San Suu Kyi.