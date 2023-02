Convidada quebra sem querer escultura de R$ 200 mil em evento exclusivo

O objeto era parte de uma série limitada que foi de 799 para 788 peças (foto: STEPHEN GAMSON)

"Por favor, não toque nas obras".

De vez em quando, somos lembrados de por que esses avisos ainda são necessários em galerias de todo o mundo.

Visitantes de um evento exclusivo em Miami ficaram horrorizados na noite de quinta-feira (16/02), quando uma colecionadora acidentalmente derrubou no chão uma escultura de US$ 42 mil (R$ 200 mil) do artista pop americano Jeff Koons.

A estátua era um dos Dog Balloons de Koons, esculturas em formato de cachorros feitos com bexigas. A peça quebrou em pequenos cacos e teve que ser varrida pela equipe da galeria.

O acidente aconteceu durante a noite de abertura da Art Wynwood, uma feira de arte contemporânea realizada anualmente em Miami, Flórida. O evento era exclusivo para alguns convidados importantes.

O artista Stephen Gamson, que estava no evento, disse ao jornal local Miami Herald que estava admirando a escultura quando uma "senhora mais velha" a tocou, derrubando a peça de seu pedestal.

A princípio ele se perguntou se era parte de uma performance (Banksy, talvez?), mas logo percebeu que tinha sido um acidente.

"Quando a peça caiu no chão, foi como um acidente de carro que atrai uma grande multidão de curiosos na estrada", disse Gamson ao jornal.

Jeff Koons (à esquerda) fala com um fã em um evento em 2021, com uma de suas estátuas azuis da série Balloon Dog ao fundo (foto: Getty Images)

‘Queria sumir’

Felizmente para a mulher, a peça tinha seguro, segundo Bénédicte Caluch, consultora de arte da galeria Bel-Air Fine Art, que vendia a escultura.

"Foi um evento”, disse Caluch ao Miami Herald. "Todo mundo veio ver o que aconteceu."

Ela informou que a mulher que causou o dano, que não foi identificada, era uma colecionadora de arte.

"Tudo parou por 15 minutos", disse ao jornal The New York Times Cédric Boero, que também trabalha para a galeria.

Ele disse que um colega falou com a mulher, que afirmou estar "muito, muito arrependida" e que "só queria sumir".

A escultura fazia parte de uma edição limitada que agora encolheu de 799 para 798 peças.

"Isso é bom para os colecionadores", disse Boero ao jornal, rindo.

Apesar de estar estilhaçada pedacinhos, ainda há interesse em comprar a obra destruída.

Gamson se ofereceu para comprá-la na hora porque, como ele disse em sua conta no Instagram, agora a peça "tem uma história muito legal".

O artista Jeff Koons, de 68 anos, não fez nenhum comentário sobre o incidente.

Sua série de esculturas Balloon Dog está entre as mais conhecidas da arte contemporânea e peças já foram vendidas por dezenas de milhões de dólares.

Algumas das obras são enormes - com 3 metros de altura - mas a peça que quebrou era apenas um filhote, com 40 cm de altura.

As obras já estiveram em galerias em todo o mundo e ficaram mais conhecidas ainda quando o rapper Jay-Z trabalhou diretamente com Koons para criar um Balloon Dog inflável de 12 metros de altura para enfeitar o palco de seus shows.

Em 2019, Koons fez história quando sua escultura Rabbit foi vendida em leilão por mais de US$ 91 milhões (R$ 470 milhões) - o maior preço atingido por uma obra de um artista vivo.