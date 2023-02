União Africana anuncia conferência de reconciliação sobre a Líbia

A União Africana (UA) vai organizar uma conferência para a reconciliação nacional sobre a Líbia, afetada pela crise política desde a queda do regime de Muammar Kadafi em 2011, disse à AFP Musa Faki Mahamat, presidente da Comissão da UA, neste domingo (19).



"Reunimos diferentes partidos e estamos trabalhando com eles sobre a data e o local da conferência nacional", que será realizada "sob o patrocínio do comitê de alto nível da União Africana", presidido pelo chefe de Estado congolês Denis Sasu Nguesso, acrescentou Mahamat.



O país africano é afetado por divisões entre o leste e o oeste, bem como por interferências estrangeiras.



Atualmente, dois governos rivais disputam o poder local, um deles baseado na capital Trípoli e reconhecido pela ONU, e o outro, em Sirte (centro). O leste e parte do sul são controlados pelo marechal Khalifa Haftar.



A dupla eleição presidencial e legislativa, inicialmente marcada para dezembro de 2021, com objetivo de estabilizar a situação do país, foi adiada por divergências sobre sua legalidade e pela presença de candidatos controversos.



"Uma reunião de preparação foi realizada há algumas semanas em Trípoli", disse o presidente da UA.



"Foi solicitada a saída dos mercenários, (...) é preciso que os líbios conversem entre si, acho que é um pré-requisito para a realização de eleições em um país tranquilo", finalizou.