Três pessoas são encontradas com vida 13 dias após terremoto na Turquia

Três pessoas, incluindo uma criança, foram encontradas vivas sob os escombros neste sábado (18) na província de Hatay, no sul da Turquia, 13 dias após o terremoto que abalou esse país e a Síria em 6 de fevereiro, informou a mídia local.



Uma delas, porém, morreu minutos após o resgate, informou a rede privada NTV. As outras duas, uma delas uma criança, retiradas dos escombros 296 horas após o terremoto, foram levadas ao hospital. A idade e a identidade dos resgatados são desconhecidas até o momento.



Os esforços de resgate foram realizados por equipes de socorro turcas e quirguizes, segundo a mídia turca.



Outro homem resgatado, de 45 anos, foi encontrado na noite de sexta-feira, 278 horas após o terremoto, na província de Hatay, perto da fronteira com a Síria, onde fica a cidade de Antakya, que foi totalmente destruída.



Há cada vez menos esperança de encontrar sobreviventes nas cidades próximas ao epicentro do terremoto, mais ao norte.



Nessas regiões montanhosas, como Kahramanmaras, Elbistan e Adiyaman, onde ocorreu nevascas, a temperatura era de 15 graus abaixo de zero à noite, segundo as equipes da AFP.



O terremoto, de magnitude 7,8, deixou mais de 41 mil mortos na Turquia e na vizinha Síria, segundo os últimos balanços oficiais.