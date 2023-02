EUA acusa empresário Do Kwon e sua empresa de criptomoedas Terraform Labs

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos informou na quinta-feira (16) que acusou o empresário de criptomoedas Do Kwon - e a empresa da qual é um dos cofundadores, Terraform Labs - "de orquestrar uma fraude bilionária".



O colapso da Terraform Labs no ano passado levou quase 40 bilhões de dólares (210 bilhões de reais) de investidores e abalou o mercado mundial de criptomoedas.



Promotores da Coreia do Sul já haviam solicitado à Interpol que emitisse uma notificação vermelha contra Kwon, alegando que o empresário se recusou a cooperar com a investigação sobre a falência da empresa.



Na quinta-feira, a SEC argumentou que, entre 2018 e 2022, Terraform e Kwon "arrecadaram bilhões de dólares de investidores oferecendo e vendendo um conjunto interconectado de valores de criptoativos".



"Como alega a nossa denúncia, o ecossistema Terraform não era descentralizado nem financeiro", disse Gurbir Grewal, da SEC.



"Era simplesmente uma fraude sustentada por um suposto algoritmo chamado 'stablecoin' (criptomoeda estável), cujo preço era controlado pelos acusados", acrescentou.