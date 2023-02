Terremoto na Turquia: Repórter retira criança de escombros; veja vídeo

Repórter salvou criança pouco antes de desabamento em Malatya, localizada no sudeste turco (foto: A Haber/Reprodução)



O repórter Yüksel Akalan, do canal turco A Haber, cobria o terremoto de magnitude 7,8 na Turquia e na Síria , na manhã desta segunda-feira (6/1), quando conseguiu salvar a vida de uma criança ao retirá-la de escombros pouco tempo antes de um novo desabamento.O momento foi transmitido ao vivo de Malatya, localizada no sudeste turco, enquanto ele e outros jornalistas que faziam a cobertura do local tiveram que sair às pressas.





A repórter Esra Arpa, colega de Akalan, que também estava presente no momento, contou que não era esperado que ocorresse um segundo desabamento quando se direcionaram ao local. “Foi muito difícil, estávamos indo para o hotel e seguiríamos a transmissão de lá, mas houve um abalo secundário e, de repente, estávamos na zona do terremoto”, relatou. “Do nada, estávamos no meio dos escombros e nuvens de poeira. Foi um momento de horror”, completou.





Veja o vídeo do momento:





Terremotos na Turquia e na Síria

Pelo menos 2,3 mil pessoas morreram depois que dois terremotos atingiram a Turquia e a Síria nesta segunda-feira. De acordo com a Autoridade de Gerenciamento de Emergências e Desastres turca, o número de mortos no país é de cerca de 1,5 mil, enquanto na Síria, o número supera 800, segundo a agência de notícias AFP.





Foram registrados 2.834 edifícios derrubados, o que traz temores de um número ainda maior de vítimas . Mais de mil prédios desabaram completamente.





Além da Turquia e da Síria, países como o Iraque, Líbano e Chipre também foram afetados pelos tremores. O Instituto Geológico Dinamarquês afirmou que o sismo conseguiu ser sentido até mesmo na Groenlândia





O primeiro tremor foi sentido às 4h17 no horário local (22h17 de domingo, no horário de Brasília) e ocorreu a ua profundidade de 17,9 quilômetros, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Às 8h, outro terremoto de magnitude 7,5 a uma profundidade de 7 quilômetros foi sentido no sudeste da Turquia, de acordo com a Autoridade de Gerenciamento de Emergências e Desastres (AFAD) do país.