EUA derrubam suposto balão espião chinês

O presidente Joe Biden havia prometido se 'ocupar' do suposto dispositivo de espionagem (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Exército dos Estados Unidos derrubou neste sábado um balão chinês na costa leste do país, informou a imprensa americana, horas depois que o presidente Joe Biden prometeu se "ocupar" do suposto dispositivo de espionagem, o que Washington considera uma "violação de soberania inaceitável".

As chegadas e partidas foram suspensas em três aeroportos dos estados da Carolina do Sul e do Norte, "para apoiar o Departamento de Defesa em um esforço de segurança nacional", indicou à AFP a Administração Federal de Aviação (FAA).



"A ação deliberada e legal de hoje mostra que o presidente Biden e sua equipe de segurança nacional sempre colocarão a segurança do povo americano em primeiro lugar e responderão de forma eficaz à violação inaceitável da nossa soberania por parte da República Popular da China", declarou o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin.



Os canais de TV Fox News e CNN reportaram a operação, depois que três aeroportos do sudeste americano foram temporariamente fechados em meio ao que a Administração Federal de Aviação chamou de "esforço de segurança nacional".

O presidente Joe Biden parabenizou em Maryland os pilotos do caça por terem derrubado o balão no espaço aéreo americano.