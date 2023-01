Queda de helicóptero perto de creche na Ucrânia mata ministro do Interior

Acredita-se que o helicóptero tenha atingido o jardim de infância antes de cair ao lado de um prédio residencial (foto: BBC)

Dezoito pessoas morreram, incluindo o ministro do Interior da Ucrânia, depois que um helicóptero caiu perto de uma creche em Brovary, cidade a leste da capital, Kiev.

Três crianças estão entre os mortos, e outras 15 estão sendo atendidas no hospital.

O ministro do Interior, Denys Monastyrsky, estava com outras oito pessoas no helicóptero.

O vice-ministro do Interior, Yevhen Yenin, e o secretário de Estado do ministério, Yurii Lubkovich, também morreram, segundo informaram as autoridades, quando o helicóptero caiu.

Monastyrsky, de 42 anos, era um membro proeminente do gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e desempenhava um papel fundamental ao atualizar a população sobre as baixas causadas por ataques de mísseis russos desde que a Ucrânia foi invadida, em fevereiro de 2022.

Denys Monastyrsky, de 42 anos, era ministro do Interior da Ucrânia (foto: Getty Images)

O chefe da Polícia Federal, Ihor Klymenko, escreveu no Facebook que o helicóptero pertencia ao serviço de emergência da Ucrânia.

Monastyrsky é a vítima de maior visibilidade desde o início da guerra na Ucrânia, embora não haja indícios no momento de que a queda do helicóptero tenha sido nada além de um acidente.

O vice-chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, Kyrylo Tymoshenko, afirmou que o ministro estava a caminho de uma "área de tensão" do conflito quando o helicóptero caiu.

De acordo com o chefe da administração militar regional de Kiev, Oleksiy Kuleba, a tragédia em Brovary deixou 29 pessoas feridas, além dos 18 mortos.

Após o acidente, um incêndio começou perto da creche, e as crianças e funcionários foram retirados do prédio. Era possível ver os destroços do helicóptero do lado de fora de um prédio em chamas.

Os destroços do helicóptero podem ser vistos do lado de fora deste prédio residencial em Brovary (foto: Reuters)

Estava escuro e nublado no momento do acidente, e os primeiros relatos sugerem que o helicóptero atingiu a creche antes de cair perto de um prédio residencial.

Duas outras figuras importantes do Ministério do Interior morreram ao lado de Monastyrsky.

Yevhen Yenin era vice-ministro do Interior, enquanto Yurii Lubkovich era o secretário de Estado, cuja tarefa era organizar o trabalho do ministério. Antes de ir para o Ministério do Interior, Yenin desempenhou um papel importante representando o governo da Ucrânia no exterior.

O assessor do Ministério do Interior, Anton Gerashchenko, disse que os três eram amigos e estadistas que trabalharam para tornar a Ucrânia mais forte.

"Sempre nos lembraremos de vocês. Cuidaremos das suas famílias", afirmou ele no Facebook.

- Este texto foi publicado em https://www.bbc.com/portuguese/internacional-64315242