EUA suspendem voos no país após falha em sistema de aviação

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos ordenou que todas as partidas domésticas fossem suspensas até 9h, horário leste, desta quarta-feira (11), depois que uma queda do sistema interrompeu as operações de voo em todo país."A FAA ainda está trabalhando para restaurar totalmente o sistema de Aviso às Missões Aéreas após uma interrupção", disse a agência em comunicado, acrescentando que, embora "algumas funções estejam começando a voltar a funcionar, as operações do Sistema Nacional de Espaço Aéreo permanecem limitadas".A Casa Branca declarou, por sua vez, que não há sinal de um ataque cibernético "neste momento", acrescentando que o presidente Joe Biden foi informado sobre a paralisação."O presidente foi informado pelo secretário de Transporte esta manhã sobre a interrupção do sistema da FAA. Não há evidências de um ataque cibernético neste momento, mas o presidente instruiu o DOT a conduzir uma investigação completa sobre as causas. A FAA fornecerá atualizações regulares", tuitou a secretária de imprensa Karine Jean-Pierre, referindo-se ao Departamento dos Transportes.

O Aeroporto Internacional de Confins, da Região Metropolitana de Belo Horizonte, afirmou à reportagem do EM que os voos internacionais operam em normalidade, sem atrasos e cancelamentos. A crise aérea nos EUA não afetou os voos em BH, já que Confins não tem conexão direta com o país norte-americano.