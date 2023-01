Começa cessar-fogo anunciado pela Rússia na Ucrânia

Bombardeios de artilharia continuavam nesta sexta-feira (6) em ambos os lados do "front" em Bakhmut (foto: BULENT KILIC AFP)

Bombardeios continuam, apesar do cessar-fogo

Teve início o cessar-fogo temporário decretado unilateralmente pelo presidente russo, Vladimir Putin, na Ucrânia durante o Natal ortodoxo, a partir das 9h GMT (6h em Brasília), ante o ceticismo de Kiev.Nos termos desta trégua, anunciada na véspera, as tropas russas baixarão as armas até as 21h GMT (18h em Brasília) de sábado (7).Putin anunciou um cessar-fogo depois que o patriarca da Igreja ortodoxa russa, Cirilo, pediu a suspensão dos combates pelo Natal ortodoxo, que é celebrado no sábado."Levando-se em consideração o chamado de Sua Santidade o patriarca Cirilo, instruí o ministro da Defesa a ordenar um regime de cessar-fogo ao longo de toda linha de contato entre os lados na Ucrânia", afirmou Putin, conforme comunicado divulgado pelo Kremlin.O anúncio de Putin foi recebido com ceticismo pelas autoridades ucranianas.O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, considerou que é uma "desculpa para conter o avanço" das tropas de Kiev na região do Donbass e levar "equipamentos, munições e aproximar os homens das nossas posições".Apesar da entrada em vigor da trégua, os bombardeios de artilharia continuavam nesta sexta-feira (6) em ambos os lados do "front" em Bakhmut, epicentro dos combates no leste da Ucrânia, constataram jornalistas da AFP.Disparos de ambos os lados foram ouvidos após o início teórico do cessar-fogo às 9h GMT (6h no horário de Brasília) nesta cidade com ruas em grande parte destruídas e desertas, embora sua intensidade tenha sido menor do que nos dias anteriores, segundo a AFP.