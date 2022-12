Congresso do Chile fecha acordo para iniciar novo processo constitucional

O Legislativo fechou o acordo multipartidário "a partir da convicção de que é indispensável habilitar um processo constituinte e ter uma nova Constituição no Chile", diz texto intitulado "Acordo pelo Chile" (foto: MARTIN BERNETTI / AFP)

O Congresso do Chile assinou, nessa segunda-feira (12/12), um acordo para realizar um novo processo constitucional a fim de redigir um projeto de Constituição, três meses após a rejeição em plebiscito de uma primeira proposta.



O Legislativo fechou o acordo multipartidário "a partir da convicção de que é indispensável habilitar um processo constituinte e ter uma nova Constituição no Chile", indica o texto, intitulado "Acordo pelo Chile" e apresentado na noite de segunda-feira pelos presidentes do Senado, Álvaro Elizalde, e da Câmara dos Deputados, Vlado Mirosevic.





Será "um Conselho Constitucional composto por 50 pessoas, que terão como único objetivo discutir e aprovar um projeto de texto de nova Constituição", destaca o acordo. Seus membros serão eleitos em votação obrigatória a ser realizada em abril do próximo ano.O conselho será paritário e os indígenas, que na ocasião anterior tiveram 17 cadeiras, desta vez terão a representação que lhes outorgar a votação. Também será formada uma Comissão de 24 especialistas eleitos pelo Congresso em representação das diferentes bancadas governistas e opositoras cujas forças estão presentes no Parlamento.A missão dos especialistas será entregar um anteprojeto de nova Constituição, que servirá de base para a redação do texto. Seu trabalho começará no mês que vem.

O Conselho Constitucional iniciará seus trabalhos em 21 de maio de 2023 e deve entregar o projeto de Constituição em 21 de outubro. Em 26 de novembro será realizado um plebiscito obrigatório no qual se decidirá entre a ratificação ou não do projeto.



O novo processo nasceu três meses após o plebiscito de 4 de setembro, no qual 62% dos eleitores rejeitaram uma proposta anterior de nova Constituição que pretendia substituir a herdada da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990).



Três dias depois do plebiscito, os partidos políticos com representação parlamentar iniciaram intensas negociações para um novo processo constitucional, que terminou depois de quase 100 dias com o acordo anunciado na segunda-feira.



"Temos que aprender com muita humildade com os erros de nossa história recente (...) Este acordo é uma nova oportunidade para o Chile", disse Alvaro Elizalde.

A proposta anterior de Constituição, que incluía uma série de direitos sociais, foi rejeitada por alguns fatores, incluindo a polêmica atuação de alguns membros da Convenção Constitucional que a redigiu e por ser considerada muito radical por parte da população.



O Partido Republicano, de extrema-direita, e o Partido da Gente, de centro-direita, não participaram do novo pacto constitucional.