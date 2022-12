Coreia do Sul vai 'rejuvenescer' população com novo cálculo de idade

A decisão foi tomada para 'resolver a confusão social causada pelo uso misto de cálculos de idade' (foto: Anthony WALLACE / AFP )

Realizando um desejo de muitos no mundo, os sul-coreanos vão subtrair um ano ou até dois em 2023 graças a uma lei que deixa para trás seu sistema tradicional de cálculo de idade.O sistema atual, amplamente conhecido como "idade coreana", atribui às pessoas um ano de idade ao nascer e depois adiciona anos a cada 1º de janeiro, em vez de no aniversário.Mas na quinta-feira, a Assembleia Nacional do país aprovou uma série de leis que exigem o uso do sistema internacional de contagem de idade em documentos oficiais. Essas mudanças serão implementadas em junho.A decisão foi tomada para "resolver a confusão social causada pelo uso misto de cálculos de idade", afirmou a Assembleia Nacional em um comunicado.Além do sistema tradicional, o país também emprega outro método para determinar a idade legal para fumar ou beber, que atribui zero anos de idade aos recém-nascidos e depois acrescenta um a cada 1º de janeiro.Desde a década de 1960, alguns prontuários médicos e jurídicos também usam o padrão internacional.Isso significa que, por exemplo, em 9 de dezembro de 2022, uma pessoa nascida em 31 de dezembro de 1992 tem 29 anos no sistema internacional, 30 anos no método coreano para beber e 31 anos na "idade coreana".O presidente Yoon Suk-yeol promoveu essa mudança devido aos problemas administrativos e sociais causados por essa disparidade nos métodos de contagem.Para alguns sul-coreanos, a mudança é um motivo óbvio de alegria: "Estou ficando dois anos mais jovem, estou muito feliz", comentou um usuário no Twitter."Fiz dois anos logo depois de nascer porque nasci em dezembro. Finalmente, estou prestes a voltar à minha idade real", acrescentou.Twitter