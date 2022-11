Hebe de Bonafini, líder das Mães da Praça de Maio, morre aos 93 anos

Hebe ficou conhecida após se tornar presidente da Associação Mães da Praça de Maio em 1979 (foto: Reprodução/Instagram/@@CFKArgentina)

Hebe de Bonafini, líder das Mães da Praça de Maio , morreu neste domingo (20/11) aos 93 anos. Fontes próximas à ativista confirmaram a informação, mas a causa da morte ainda não foi informada.Bonafini passou três dias internada no Hospital Italiano, em La Plata, na Argentina, para realização de exames. Ela chegou a ser internada novamente após algumas semanas.

Hebe nasceu em 4 de dezembro de 1928 na cidade de Ensenada. Ela se casou aos 14 anos, em 1942, e teve três filhos: Jorge Omar, Raúl Alfredo e María Alejandra.





Omar, seu primogênito, foi sequestrado em La Plata durante a ditadura cívico-militar da Argentina, em fevereiro de 1977. Em dezembro do mesmo ano, o mesmo aconteceu com seu filho do meio, Raúl Alfredo, em Berazategui. Um ano depois do ocorrido, a ativista passou pela mesma história, dessa vez com a nora, María Elena Bugnone Cepeda, mulher de Jorge.Hebe ficou conhecida após se tornar presidente da Associação Mães da Praça de Maio em 1979. Ela se tornou uma ativista influente na área de direitos humanos.



Antes de ser internada, Bonafini participou da inauguração de uma exposição de fotografias em sua homenagem.





Presidente e vice da Argentina lamentam morte da ativista

Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina, manifestou-se nas redes sociais pelo falecimento de Hebe. "Querida Hebe, Mãe da Praça de Maio, símbolo mundial da luta pelos direitos humanos, orgulho da Argentina. Deus te chamou no Dia da Soberania Nacional... não deve ser coincidência. Simplesmente obrigada e até sempre".





O presidente Alberto Fernández também lamentou a morte de Bonafini. "Com a partida de Hebe de Bonafini perdemos uma lutadora incansável. Exigindo verdade e justiça junto com as Mães e Avós, ela enfrentou o genocida quando o senso comum coletivo foi em outra direção".



A Associação das Mães da Praça de Maio foi criado em 14 de maio de 1978, após diversas mulheres se reunirem, em plena ditadura militar na Argentina, para protestar por seus filhos desaparecidos em frente à sede do governo em Buenos Aires.