Artista pede para seguidores roubarem loja que usa sua arte sem autorização

O artista de rua britânico Banksy pediu, nas redes sociais, para os seguidores roubarem peças de uma loja da marca Guess, em Regent Street, em Londres, após o empreendimento usar uma arte dele sem autorização.

“Eles se apropriaram do meu trabalho artístico sem minha autorização, é errado vocês fazerem o mesmo com a roupa deles?”, escreveu na publicação com uma foto da vitrine da loja, que usou a arte 'Flower thrower' como parte da decoração.

Leia mais: Grafite de Banksy em NY defende jornalista turca Zehra Dogan “Guess usando a arte de Banksy é totalmente irônico”, escreveu um perfil no post. O artista é conhecido por obras que questionam autoridades e poder, além de ter críticas socioeconômicas.

“Guess, se alguém usasse a sua imagem para promoção própria, você iria chamar o seu exército de advogados sem duvidar ou sensibilizar a pessoa… Você iria destruí-lo. Eu tenho medo que esse tiro vai sair pela culatra com força!!! Boa noite, marca desonesta”, comentou outro perfil na publicação e marcou a marca.