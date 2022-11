Grupo de turistas pensou que viajava para Madri, mas desembarcou na fronteira com a Síria

Mardin, na Turquia (foto: flickr)

Um grupo de turistas russos pensou ter embarcado para Madri após uma escala em Istambul, mas duas horas depois, os viajantes atordoados desembarcaram em Mardin, uma pequena cidade no sudeste da Turquia com vista para a fronteira com a Síria.Os turistas, que viajavam com uma agência de viagens russa, foram vítimas de um erro ao digitar o nome da cidade, segundo a rede de televisão Habertürk.O grupo teve sorte porque finalmente conseguiu embarcar para Madri no dia seguinte e o erro os levou a descobrir Mardin, uma cidade construída sobre uma colina e coroada por uma fortaleza que atrai milhões de turistas turcos e estrangeiros todos os anos.