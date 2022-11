Meta, matriz do Facebook, anuncia 11.000 demissões

Mark Zuckerberg, dono do Facebook (foto: wikimedia commons)

Meta, a casa matriz do Facebook, anunciou nesta quarta-feira (9) a demissão de 11.000 funcionários, o que corresponde a 13% dos empregados do grupo."Hoje compartilho com vocês algumas das mudanças mais difíceis que fizemos na história da Meta", anunciou o CEO do grupo, Mark Zuckerberg, em mensagem aos funcionários."Decidi reduzir o tamanho de nossa equipe em aproximadamente 13% e me separar de 11.000 de nossos talentosos funcionários", acrescentou.Este é o primeiro grande plano social da história do grupo de tecnologia americano."Quero assumir a responsabilidade por essas decisões e como chegamos aqui. Sei que é difícil para todos e lamento especialmente pelos afetados", disse Zuckerberg.Em 30 de setembro, a Meta possuía 87.000 funcionários em todo o mundo em suas diferentes plataformas, que incluem as redes sociais Facebook e Instagram, assim como o aplicativo de mensagens Whatsapp.A empresa publicou recentemente resultados trimestrais decepcionantes, com queda de faturamento e lucros, além de estagnação no número de usuários.O setor de tecnologia está atualmente em uma grave recessão e várias grandes empresas anunciaram demissões em massa.O novo proprietário do Twitter, Elon Musk, demitiu metade de sua equipe na semana passada.Essas plataformas cujo modelo de negócio é baseado na publicidade sofrem sobretudo com os cortes orçamentários dos anunciantes, afetados pela inflação e pelo aumento das taxas de juros.