Sobe para 120 o número de mortos em festa de Halloween em Seul

Pelo menos 120 pessoas morreram e outras 100 ficaram feridas em um tumulto durante as celebrações de Halloween no centro de Seul (foto: CNN/Twitter/Reprodução)

TRAGÉDIA NA COREIA DO SUL

Cinquenta e nove pessoas morreram e outras 150 ficaram feridas hoje após serem esmagadas por uma multidão durante a celebração do Halloween nas ruas de Itaewon, distrito em Seul, capital da Coreia do Sul.

O bairro de Itaewon, onde ocrreu o tumulto, é conhecido pelas celebrações de Halloween e milhares de pessoas se aglomeraram em suas ruas estreitas, afirmaram as autoridades.





O presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, ordenou o envio de equipes de primeiros socorros ao local e pediu que os hospitais se preparassem para receber os feridos, indicou a Presidência.





Fotos publicadas pela Yonhap mostram mais de dez pessoas estendidas em uma rua isolada por um cordão de segurança, com socorristas atendendo algumas delas.

Pelo menos 120 pessoas morreram e outras 100 ficaram feridas em um tumulto durante as celebrações de Halloween no centro de Seul, a capital da Coreia do Sul, no sábado (29), segundo as autoridades."Às 02h30 [horário local, tarde de sábado em Brasília], 120 pessoas tinham morrido e há cerca de 100 feridos", informou o responsável dos bombeiros Choi Seong-beom aos jornalistas no local do incidente.