Ativistas ambientais atacam quadro 'Moça com o Brinco de Pérola'

Quadro 'Moça com o Brinco de Pérola', de Johannes Vermeer (foto: Lex van Lieshout / ANP / AFP)

Três pessoas foram detidas nesta quinta-feira (27/10) pela polícia holandesa depois que o quadro "Moça com o Brinco de Pérola" de Johannes Vermeer foi atacado por ativistas ambientais, anunciaram o museu Mauritshuis, em Haia, e a polícia.





Duas pessoas se aproximaram da tela e uma terceira lançou uma substância desconhecida, apesar de a obra estar protegida por um vidro e não sofrer danos, informou o museu em nota à AFP.Imagens divulgadas nas redes sociais mostram ativistas com camisetas da "Just Stop Oil", o mesmo grupo que realizou atos de protesto semelhantes nas últimas semanas.Outras obras emblemáticas tiveram um destino parecido, como "Os Girassóis", de Van Gogh, no National Gallery de Londres (sobre o qual lançaram sopa de tomate), e uma obra de Monet na Alemanha (purê de batata).

Em todos os casos as obras estavam protegidas por um vidro e não sofreram danos.



O museu informou que "por volta das 14h, duas pessoas se aproximaram" do quadro e "uma terceira lançou uma substância desconhecida" sobre a obra, explicou.



A tela será exposta novamente assim que possível, informou o museu, condenando "veementemente" o ataque.



A polícia de Haia disse no Twitter que três pessoas foram detidas em um museu por "violência pública contra propriedade".