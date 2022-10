Vírus misterioso transforma pombos em 'zumbis' no Reino Unido

Muitos pássaros infectados não conseguem se manter de pé ou andam em círculos (foto: Reprodução)

Nesta semana algo incomum começou a preocupar especialistas do Reino Unido. Um vírus misterioso transformou pombos em “zumbis”. As aves estão espalhadas por um santuário em Jersey, e os funcionários do local resolveram fazer um alerta geral.

De acordo com a publicação do jornal britânico Mirror e o americano The New York Post, o vírus chamado paramixovírus (doença de NewCastle ou PPMV como é popularmente conhecido) ataca o sistema nervoso das aves, fazendo com que elas torçam o pescoço, fiquem com tremores pelo corpo (principalmente cabeça e asas), além de provocar rigidez e paralisia parcial das pernas e asas, emagrecimento, fezes anormais (verdes) e perda de apetite.

Muitos pa´ssaros também não conseguem se manter de pé ou andam em círculos.

Devido a grande quantidade de pombos infectados, várias aves tiveram que ser sacrificadas. Até o momento, sabe-se que o vírus pode infectar outras espécies de aves e humanos, mas estes últimos forma mais leve, causando sintomas como conjuntivite.

O Abrigo da Sociedade para Prevenção de Crueldades aos Animais de Jersey (JSPCA Animal's Shelter) esclareceu que a situação é preocupante. “Qualquer caso fora do normal deve ser alertado às autoridades".

Não existe tratamento para a doença, e quando infectados, as aves morrem em poucos dias. "Qualquer ave que sobreviver continuará a espalhar o vírus e será um risco para as outras. Em nossa área de atuação, as aves afetadas são sacrificadas humanamente. A doença é extremamente infecciosa e se espalha através de fezes e outras secreções. O vírus pode sobreviver por mais tempo nos meses mais úmidos e frios, o que significa que os casos são bastante comuns nesta época do ano", disse o abrigo.

O governo britânico emitiu também um alerta para as pessoas que têm pombos e pediu que os vacinem os pássaros. Em casos de sintomas parecidos com o do paramixovírus, é necessário procurar um veterinário com urgência.

Casos no Brasil

De acordo com a Agência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), já houve casos de paramixovírus em aves no Brasil, em 2019.



Na ocasião, alguns pombos foram encontrados sem vida ou “zumbizando” próximos ao Centro de Controle de Zoonoses da cidade de São Paulo.

Dias antes dos casos serem registrados, o dia virou noite em São Paulo devido a poluição e queimadas. Algumas pessoas pensaram que poderia haver relação entre os dois acontecimentos, mas nada foi comprovado.