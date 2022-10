Apresentador russo é demitido depois de pedir que crianças ucranianas sejam 'queimadas'

Anton Krasovski (foto: Wikipedia)

Um apresentador da rede de televisão RT na Rússia, Anton Krasovski, foi demitido de suas funções por ter incitado, neste fim de semana, a "queimar" crianças ucranianas que consideravam Moscou um ocupante na época da URSS.Krasovski, de 47 anos, pediu para "jogar" essas crianças "diretamente em um rio com uma correnteza forte" ou "queimá-las em uma cabana".O apresentador respondia a uma anedota de um convidado em seu estúdio que contou sobre sua viagem à Ucrânia na época da URSS na década de 1980 e a sensação de "sofrer com a ocupação russa" que alguns jovens ucranianos tiveram.A chefe da RT na Rússia, Margarita Simonian, condenou rapidamente essas palavras na madrugada de domingo para segunda-feira, considerando-as "selvagens" e "asquerosas"."Por enquanto, encerro a nossa colaboração", afirmou em comunicado no Telegram.Nesta segunda-feira pela manhã, ela disse que queria "alertar quem incentiva atrocidades". "Não podemos fazer isso", afirmou.Krasovski pediu desculpas nas redes sociais, dizendo que estava "verdadeiramente envergonhado". E acrescentou: "Peço desculpas a todos aqueles que ficaram apavorados com isso" e que consideraram essas palavras "selvagens, impensáveis".O Comitê de Investigação russo, encarregado das principais investigações no país, indicou nesta segunda-feira que exigiu "um relatório" sobre o incidente, depois que um telespectador fez uma denúncia.O chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, pediu no domingo no Twitter a "proibição da RT no mundo", descrevendo as palavras de Krasovski como uma "incitação agressiva ao genocídio (...), que não tem nada a ver com a liberdade de expressão".Não é a primeira vez que Anton Krasovski ataca verbalmente os ucranianos desde o início da ofensiva russa em fevereiro. No final de março, ele disse em um vídeo do Youtube que queria "destruir sua Constituição", afirmando também que a Ucrânia "não deveria existir".