Alpinista luta com urso durante escalada

Por Cler Santos

Um alpinista estava subindo o Monte Futago, no Japão, quando um urso apareceu durante a escalada e o atacou. Os dois começaram a ‘lutar’ pendurados. O vídeo viralizou nas redes sociais nesta semana, mas foi registrado a cerca de um mês.

Os registros foram feitos pelo prórpio alpinista e compartilhados na internet.

Em um momento do vídeo, é possível ver o animal saltando em cima do alpinista (foto: Redes Sociais/Reprodução)

No vídeo, é possível ver o urso saltando no alpinista. A luta entre os dois durou cerca de 30 segundos, e ao final, o urso correu com um filhote para uma vegetação próxima. O alpinista ficou alerta, observando, com medo de o animal retornar.

