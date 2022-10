Tom Brady vai sozinho a casamento de amigo

Tom Brady, em jogo pelo Tampa Bay Bucaneers (foto: Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Era um evento de significativa importância para Tom Brady: o casamento de Robert Kraft, CEO do New England Patriots, em Nova York.E ele decidiu ir sozinho à festa do amigo, o homem à frente do time que defendeu por quase 20 anos e onde conquistou seis dos sete títulos do Superbowl em sua carreira.

Brady botou, assim, mais lenha na fogueira sobre os crescentes rumores de que estaria se separando de Gisele Bündchen. O atleta, no entanto, não aparentava estar triste durante a cerimônia.



Segundo o site Page Six, Brady estava "tranquilo e sorridente" no casamento. Ele foi visto conversando com Jon Bon Jovi, com atletas e ex-colegas de time. Ed Sheeran, Elton John e Tommy Hilfiger também estavam lá.



A imprensa internacional já aponta o divórcio de Gisele e Brady como algo que deve acontecer oficialmente em breve, apesar de o casal não falar sobre o assunto. Indícios de que a separação está em curso, no entanto, são cada vez mais frequentes.