Tom Brady treina em grupo ignorando recomendações de combate ao coronavírus

O astro do futebol americano Tom Brady treinou nesta terça-feira com vários companheiros de sua nova equipe, o Tampa Bay Buccaneers, contradizendo as recomendações contra o coronavírus e após serem registradas infecções nesse time da liga de futebol americana (NFL), informou a imprensa local.

O quarterback de 42 anos participou de uma sessão matinal de duas horas com companheiros de time como Rob Gronkowski e Chris Godwin, informou o Tampa Bay Times.

Desde o final da temporada passada, em fevereiro, a NFL está paralisada e o treinamento voluntário em grupo é desencorajado para evitar riscos de contágio por COVID-19.

No final de semana passado, o diretor médico da NFL Players Association, Dr. Thom Mayer, recomendou que os jogadores parassem de treinar em conjunto até o início da pré-temporada, que está prevista para o final do próximo mês.

"Nenhum jogador deve participar de treinos em grupo", disse Mayer.

A recomendação veio depois que vários jogadores da NFL testaram positivo para a COVID-19, incluindo dois jogadores e um assistente técnico dos Buccaneers, segundo o relatório.

Os atletas da equipe de Tampa devem retornar no dia 21 de julho para começar a treinar antes do início da temporada, marcada para 10 de setembro.

O estado da Flórida, sede do time de Brady, vem experimentando um retorno acelerado das infecções por coronavírus nas últimas semanas, com quase 3.000 novos casos registrados na segunda-feira.

Brady assinou em março passado com o Tampa Bay depois de duas décadas com o New England Patriots, time pelo qual conquistou o recorde de seis títulos do Super Bowl.