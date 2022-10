Colômbia leiloará três Ferraris de traficante para dar terra a camponeses

Uma das Ferraris de traficantes que vai a leilão (foto: Handout / SAE / AFP)

Três Ferraris que pertenciam a um chefão do tráfico serão leiloadas na Colômbia para arrecadar fundos para camponeses sem-terra, disse um funcionário à AFP nesta sexta-feira (14/10).Os carros de luxo foram apreendidos de Juan José Valencia, conhecido como 'Falcon', um excêntrico membro do Clan del Golfo, o mais poderoso cartel de drogas do país, que foi capturado em 2021 e extraditado para os Estados Unidos em julho.Jaime Andrés Osorno, vice-presidente da Sociedade de Ativos Especiais (SAE), explicou à AFP que o leilão virtual acontecerá entre os dias 24 e 25 de outubro.A entidade oficial que administra os bens apreendidos do narcotráfico não estabeleceu um preço base para o leilão. Quem quiser dar um lance pelos carros deve enviar sua oferta em um "envelope lacrado".As propostas de maior valor serão as vencedoras, embora a venda possa ser declarada "anulada" se não atingirem determinados mínimos que não foram divulgados, acrescentou Osorno.De acordo com portais especializados, cada um dos três carros - das cores branco, azul claro e vermelho - custa pelo menos 400.000 dólares.O presidente Gustavo Petro propôs que os recursos da SAE financiem parte de uma "reforma rural" com a qual pretende dar terra aos camponeses que não a possuem.Segundo Osorno, parte do dinheiro arrecadado pelas Ferraris irá para "projetos rurais" do primeiro governo de esquerda da Colômbia.No momento de sua captura, a promotoria determinou que 'Falcon' era um dos homens mais próximos de Otoniel, o principal líder do Clan del Golfo, preso nos Estados Unidos desde maio.Com o tráfico de drogas, conseguiu obter lucros de 160.000 dólares por mês, com os quais comprou cerca de 30 carros de luxo de diferentes marcas.A Colômbia é o maior produtor de cocaína do mundo, com capacidade de produção de 1.100 toneladas por ano, segundo o mais recente relatório da Casa Branca.