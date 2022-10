Polícia de NY procura 'Gangue das Duendes Verdes' por agressão e roubo

A polícia de Nova York, nos Estados Unidos, procura uma grupo de mulheres vestidas com roupas verdes, brilhantes e colantes, suspeitas de praticar agressões e roubos contra duas jovens dentro do trem do metrô de Nova York (EUA) no último domingo (2/10).









De acordo com o jornal New York Post, a ação violenta ocorreu nas proximidades da estação que atende a região da Times Square. As vítimas teriam levado socos e pontapés. Elas também relataram às autoridades que tiveram uma bolsa e um celular roubados.





Em entrevista à publicação, a mãe de uma das jovens contou que as agressões ocorreram no dia do aniversário da filha.





Até o momento, a polícia identificou quatro mulheres envolvidas na episódio, todas com ficha criminal: Emily Soto, 34, Mairam Cisse Issouf, 26, Ciante Alston, 26, e Dariana Peguero, 26.





Ainda segundo o New York Post, as vítimas não tiveram ferimentos graves.