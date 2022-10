Começa o julgamento de uma das piores catástrofes ferroviárias da Espanha

Trem descarrilou e bateu contra muro, 80 pessoas morreram, mais de 140 ficarem feridas (foto: Emilio LAVANDEIRA / POOL / AFP)

Nove anos depois do acidente de trem de Santiago de Compostela, que deixou 80 mortos, a Justiça espanhola começou a analisar nesta quarta-feira (5) as falhas que levaram a este terrível drama ferroviário, em um megaprocesso para tentar reparar a "dor insuportável" das vítimas e familiares.Os familiares das vítimas, alguns com uma expressão séria e outros sem conseguir conter as lágrimas, se instalaram em uma sala da Cidade da Cultura da capital de Galiza (noroeste), transformada excepcionalmente em tribunal para receber a grande quantidade de pessoas presentes."Estamos cansados, tristes e com raiva, com vontade de que todo esse período acabe, esse pesadelo. Esperamos uma reparação, que saibamos finalmente tudo o que deu errado", explicou à AFP María Ángeles Prado, que perdeu sua filha de 21 anos e sua sobrinha no acidente."Elas iam ver os fogos de artifício. Falei para minha filha: 'vá de trem, não vá de carro', achando que era mais seguro", conta essa senhora de 60 anos com a voz embargada, ao mencionar um "processo de luto muito difícil", cheio de "angústia" e uma "dor insuportável"."Se o maquinista tivesse feito bem o seu trabalho, minha filha e sua prima estariam vivas, isso é indiscutível. Mas ele poderia estar tonto, poderia estar doente", afirma. "Não se pode colocar um trem de alta velocidade com 300 pessoas na responsabilidade de um único homem", denuncia.Em 24 de julho de 2013, o trem de alta velocidade Alvia 04155 de Madri descarrilou brutalmente pouco antes de chegar a Santiago de Compostela, colidindo com um muro de concreto a quatro quilômetros da cidade.O acidente causou a morte de 80 pessoas, entre elas 68 espanhóis, além de vários europeus, latino-americanos e norte-americanos. Mais de 140 passageiros ficaram feridos.A investigação não demorou a revelar que o trem circulava a uma velocidade excessiva: o trem de Renfe, a companhia ferroviária espanhola, circulava a 179 no momento do acidente, muito acima do limite de 80 para aquele trecho.O maquinista, Francisco Garzón, que estava ao telefone com o controlador do trem pouco antes do acidente, cometeu "imprudência" e "negligência", segundo os magistrados de investigação, que decidiram acusar este homem de 52 anos de homicídio por grave negligência profissional.Será julgado junto com Andrés Cortabitarte, ex-diretor de segurança de trânsito da Adif - a administradora da rede ferroviária espanhola -, acusado de não ter feito uma análise de risco na curva do acidente, que não contava com sistemas de sinalização, de alerta e de freio automático."Havia um risco previsível" que poderia ter sido considerado, estimaram os juízes.A Promotoria solicita quatro anos de prisão para cada um, enquanto os danos e prejuízos reivindicados pelas vítimas, que serão discutidos durante o processo, chegam a quase 58 milhões de euros (cerca de 57,8 milhões de dólares).