Grupo armado mata 10 pessoas em salão de sinuca

Mesa de sinuca (foto: Pixabay)

Um grupo armado assassinou 10 pessoas em um salão de sinuca em Guanajuato, próspero estado industrial do centro do México que é também o mais violento do país, informaram nesta quinta-feira (22) as autoridades.O massacre ocorreu na noite de quarta-feira no município de Tarimoto, segundo a promotoria regional."Foram localizados os corpos de nove pessoas do sexo masculino" e "um homem faleceu no hospital", indicou um boletim da entidade.A imprensa local divulgou vídeos gravados supostamente pelos pistoleiros, em que é possível ouvir disparos de armas de fogo e cartolinas perto de uma das vítimas.Segundo esses relatos, os cartazes tinham palavras de ordem da quadrilha a qual o ataque é atribuído e se referiam a uma suposta gangue rival.No local, foram ainda encontradas diversos cartuchos.O episódio foi condenado pelo governador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, que o descreveu como um "ataque covarde"."Estamos em absoluta coordenação com autoridades federais e municipais, todos temos o firme compromisso de recuperar a paz", escreveu no Twitter.Guanajuato se tornou o estado mais violento do México devido à disputa entre os carteis Santa Rosa de Lima e Jalisco Nueva Generación, que se dedicam ao tráfico de drogas e roubo de combustíveis, entre outros crimes.De acordo com o governo, entre janeiro e agosto, foram cometidos 2.115 homicídios no estado, que junto com outros cinco concentram 48,7% dos assassinatos do país nesse período.O acumulado até agosto representa, no entanto, uma redução de 8,4% no número de casos com relação ao mesmo intervalo em 2021.